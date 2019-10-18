Буддисты уйдут с горы Качканар, но им разрешат иногда навещать свои ступы

Свердловским властям, Качканарскому ГОКу и буддистскому монастырю Шад Тчуп Линг наконец удалось договориться о площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что им от лица областной администрации только что было подписано трехстороннее соглашение с металлургами и буддистами о том, что община уйдет с горы Качканар до конца 2020 года. Все их хозяйственно-бытовые постройки будут демонтированы, а новые – построены в безопасном месте, которое уже найдено, в поселке Косья. Особым пунктом соглашения идет то, что религиозные сооружения (ступы) сноситься не будут. «По особому согласованию с предприятием они смогут даже иногда посещать свои святыни. По согласованию – потому что вскоре после их переезда начнутся взрывные работы на месторождении руды, и находиться там будет опасно для жизни», – пояснил Бидонько. По его словам, переезд общины в безопасное место будет оплачен из внебюджетных средств.

Как уже сообщал «Новый День», практически под строениями Шад Тчуп Линг находится месторождение титаномагнетитовых руд, право (и обязанность) на разработку которых имеет Качканарский ГОК. Представители государственных властей не раз информировали руководителя общины Михаила Санникова о необходимости покинуть территорию будущих разработок (находиться там будет попросту небезопасно), но руководитель общины Санье Тензин Докшит (он же Михаил Санников) несколько лет игнорировал решения судов, призывы региональных органов власти, требования судебных приставов. Основной его аргумент – запрет на снос или перенос буддистских ступ. Однако ранее в резиденции главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшева корреспонденту «Нового Дня» заявляли, что перенос ступ все-таки возможен: «Было в истории, что переносили ступы с разрешения общин буддистских, которые там находятся».

Екатеринбург, Качканар, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Качканар. Другие новости 18.10.19

Коммерсанты, взявшие в концессию старинную усадьбу, спустя полтора года заявили о рушащихся стенах и фундаменте. / Бидонько: «Конкретных наметок по строительству соборной мечети даже близко нет». / В Екатеринбурге погиб человек при попытке ограбления банка «Открытие». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»