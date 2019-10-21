Полиция и МЧС спасли туристов, заблудившихся по пути к буддийскому храму

Сотрудники полиции и МЧС спасли молодую пару из Нижнего Тагила, которая заблудилась, пытаясь найти буддийский монастырь на горе Качканар.

Как рассказал РИА «Новый День» начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, в субботу, 19 октября, около 18:00 на линию 112 поступило тревожное сообщение от молодого человека по имени Александр, который рассказал, что он со своей знакомой по имени Алина потерялся, и что им обоим нужна экстренная помощь.

«Ситуацию осложняло то, что при себе у любителей приключений не имелось даже спичек для разведения костра, а также фонаря для ориентации в темноте. Рисковать и самостоятельно передвигаться куда-либо в кромешной тьме 21-летний скалолаз и его 18-летняя спутница не стали, так как находились реально в опасном месте, где ведется разработка карьера. К тому же, как ни странно, одеты романтики были явно по летней, а не по зимней погоде. На вершине, куда они забрались, к тому времени температура уже достигала -10 градусов. Розыском тагильчан поручили заниматься наряду патрульно-постовой службы (ППС) и спасателям. С поставленной задачей, несмотря на темное время суток, представители МВД и МЧС справились достойно», – отметил полковник Горелых.

Пользуясь возможностью, Валерий Горелых напомнил желающим посетить буддийский храм несколько элементарных советов. Отправляясь в дальнюю дорогу, необходимо предупредить своих родных о том, куда и с кем вы направляетесь, о маршруте и ориентировочном времени возвращения. Кроме того, обязательно нужно заблаговременно поставить в известность о планируемом восхождении инспекторов МЧС. В холодное время стоит одеваться теплее, потому как на вершине горы значительно холоднее, чем у подножья. Важно взять с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядить его аккумулятор и пополнить баланс, а так же фонарик, спички, запас еды и воды. При таком раскладе выжить шансов гораздо больше.

Как уже сообщал «Новый День», через год качканарского монастыря не станет. Как рассказал в пятницу вице-губернатор Сергей Бидонько, община уйдет с горы Качканар до конца 2020 года. Все ее хозяйственно-бытовые постройки будут демонтированы, а новые – построены в безопасном месте. Однако религиозные сооружения (ступы) сноситься не будут. «По особому согласованию с Качканарским ГОКом они смогут даже иногда посещать свои святыни. По согласованию – потому что вскоре после их переезда начнутся взрывные работы на месторождении руды, и находиться там будет опасно для жизни», – пояснил Бидонько.

Качканар, служба информации

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