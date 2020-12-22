Куйвашев уверен, что конфликт ЕВРАЗа и качканарских буддистов удастся решить без принудительного выселения общины

Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с буддистским храмом на горе Качканар. Он выразил надежду, что вопрос решится без принудительного выселения религиозной общины Шад Тчуп Линг.

«Я всегда за то, чтобы договариваться. Есть решение суда у ЕВРАЗа по этому поводу. Мы садились за стол переговоров, и была надежда, что решим этот вопрос до принудительного исполнения решения суда. Все предпосылки для этого есть», – сообщил Куйвашев.

Напомним, конфликт между ЕВРАЗом и буддистами, которые с 90-х годов обосновались на горе Качканар, длится с 2016 года. Комбинат не раз предлагал общине помощь в переезде с территории месторождения, где планируются взрывные работы. Но основатель буддистского монастыря Михаил Санников категорически отказывался это делать. После нескольких переговоров с властями в октябре 2019 года между комбинатом и буддистами наконец было достигнуто соглашение, устраивающее обе стороны. Община обещала уйти с горы в 2020 году, взамен Качканарский ГОК перевел монахам 26 миллионов рублей в качестве благотворительной помощи. Но когда подошел срок исполнения обязательств, буддисты снова отказались переезжать. Теперь ЕВРАЗ ищет новый способ договориться с общиной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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