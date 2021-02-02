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Вторник, 2 февраля 2021, 10:24 мск

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Последние буддисты согласились покинуть храм на горе Качканар

Община буддистов «Шедруб Линг» согласилась покинуть религиозный комплекс на горе Качканар, где уже идут взрывные работы по добыче руды. 8 февраля дежурившие там в последнее время монахи уйдут. Объект перейдет под охрану ЕВРАЗ КГОК.

«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной «Евраз КГОКа», – сообщают сегодня буддисты в официальной группе общины «ВКонтакте».

Большинство членов «Шедруб Линг» покинули гору Качканар несколько недель назад – поскольку началась разработка месторождения и на горе идут взрывные работы, оставаться там небезопасно. Но буддисты настаивали на том, что в религиозном комплексе должны оставаться дежурные, поскольку они опасались, что без охраны постройки могут быть разорены или снесены, хотя представители ЕВРАЗ КГОК и ранее обещали выставить охрану у буддистского комплекса.

Добавим, что согласно подписанному ранее соглашению, посещать монастырь буддисты и туристы по-прежнему смогут по выходным. Также святыни будут доступны в дни буддийских праздников. Свою поездку нужно согласовывать заранее, чтобы получить пропуск.

Конфликт между ЕВРАЗом и буддистами, которые с 90-х годов обосновались на горе Качканар, длится с 2016 года. Комбинат не раз предлагал общине помощь в переезде с территории месторождения, где планируются взрывные работы. Но основатель буддистского монастыря Михаил Санников категорически отказывался это делать. После нескольких переговоров с властями в октябре 2019 года между комбинатом и буддистами наконец было достигнуто соглашение, устраивающее обе стороны. Община обещала уйти с горы в 2020 году, взамен Качканарский ГОК перевел монахам 26 миллионов рублей в качестве благотворительной помощи.

Екатеринбург, Качканар, Анастасия Истомина

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