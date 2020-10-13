ЕВРАЗ и буддисты составили график посещения святынь на горе Качканар (ДОКУМЕНТ)

Качканарский ГОК и местная буддийская религиозная организация «Путь Будды» составили график посещения культовых сооружений «Шедруб Линг» на горе Качканар. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, соглашение об этом было подписано сторонами в присутствии вице-губернатора Сергея Бидонько.

Согласно подписанному допсоглашению, в 2020 году посещать монастырь можно два раза в неделю – в субботу и воскресенье. Также святыни будут доступны в дни буддийских праздников. Предполагается, что такой же график сохранится и в 2021 году. В другие дни сооружения буддийской общины закрыты для посещения.

При разработке дополнительного соглашения были учтены пожелания буддийской общины. Приезжать в Шедруб Линг смогут не только местные буддисты, но и организованные группы туристов и паломников.

Исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев отметил, что необходимость принятия этого документа связана с безопасностью жителей и гостей Среднего Урала. «Мы начинаем разрабатывать качканарское месторождение, и мы несем ответственность за тех людей, которые будут посещать близлежащие территории, в том числе и сооружения на горе Качканар», – подчеркнул он.

Напомним, о том, что такой график будет составлен, Сергей Бидонько заявил на пресс-конференции 29 сентября. «С юридической точки зрения это земля ЕВРАЗа, – подчеркнул тогда вице-губернатор. – В принципе, они могут поставить там своих людей и никого не пускать, потому что там взрывные работы, и находиться там посторонним нельзя. Но, понимая всю непростую конфигурацию этих отношений, мы пропишем график посещения культовых объектов».

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