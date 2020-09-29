Буддистские святыни на горе Качканар будут доступны по выходным и праздникам

Руководителю буддистской общины Шад Тчуп Линг ламе Докшиту предложено составить список примерно из десяти самых главных праздников этой религии, чтобы обеспечить верующим безопасный доступ к их святыням на горе Качканар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Бидонько, отвечая на вопрос о переезде общины. По его словам, и правительство, и Евраз как коммерческая структура выполнили все свои обещания. Общине была выделена земля, к ней подведена дорога, на обустройство на новом участке выделены деньги, которые в полном объеме перечислены на счет общины.

Сейчас обсуждается, когда и при каких условиях буддисты смогут посещать свои святыни (ранее была достигнута договоренность, что религиозные сооружения, в отличие от бытовых построек, сноситься не будут). «С юридической точки зрения это земля Евраза, – подчеркнул Бидонько. – В принципе, они могут поставить там своих людей и никого не пускать, потому что там взрывные работы, и находиться там посторонним нельзя. Но, понимая всю непростую конфигурацию этих отношений, мы пропишем график посещения культовых объектов. Пока предполагается, что в будние дни доступ туда будет закрыт, там будут вестись работы, а в выходные, в субботу и в воскресенье, организованные группы паломников смогут посещать их практически в неограниченном количестве. Плюс мы попросили главу общины подготовить список главных буддистских праздников, с десяток, чтобы и в эти дни они могли туда приходить. Евраз и в эти дни готов пойти навстречу. На мой взгляд, это разумные предложения, которые должны всех устроить». Сейчас, по его словам, буддисты уже обустраиваются на новом месте.

Как уже сообщал «Новый День», практически под строениями монастыря Шад Тчуп Линг находится месторождение титаномагнетитовых руд, право (и обязанность) на разработку которых имеет Качканарский ГОК. Представители государственных властей не раз информировали руководителя общины ламу Докшита (Михаила Санникова) о необходимости покинуть территорию будущих разработок (находиться там попросту небезопасно), но он несколько лет игнорировал решения судов, призывы региональных органов власти, требования судебных приставов. Наконец около года назад областная администрация, Евраз и Качканарский буддистский монастырь подписали трехстороннее соглашение о том, что община уйдет с горы Качканар до конца 2020 года. Особым пунктом соглашения шло то, что религиозные сооружения (ступы) сноситься не будут.

Качканар, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Качканар, Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

Свердловские власти собираются продлевать проект по развитию Верхотурья – прежние цели так и не выполнены. / Средний Урал окутал смог до конца недели. / Бидонько – о победе на праймериз ЕР бывших «эсеров»: «Менять мировоззрение не запрещено». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»