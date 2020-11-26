ЕВРАЗ ищет новый способ убедить буддистов уйти с горы Качканар

Компания ЕВРАЗ пытается найти способ убедить буддистов с горы Качканар выполнить условия подписанного ранее соглашения и покинуть территорию, где уже началась разработка Собственно-Качканарского месторождения. Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, проблему обсудили на рабочей встрече представители компании и вице-губернатор Сергей Бидонько.

Директор по правовым вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Елена Крупская отметила, что и органы власти, и предприятие со своей стороны достигнутые договорённости выполняют. Сергей Селькин, директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал», заявил: «На сегодняшний день мы видим, что не все обязательства выполняются со стороны представителей общины. К сожалению, пункт соглашения о том, что с 1 ноября 2020 года представители общины должны покинуть гору Качканар, не выполняется. Сегодня мы ищем варианты и пути, каким образом обеспечить его выполнение».

Вице-губернатор Бидонько подчеркнул, что закон полностью на стороне ЕВРАЗа – есть соответствующие решения суда.

Как сообщал «Новый День», практически под строениями монастыря Шад Тчуп Линг находится месторождение титаномагнетитовых руд, право на разработку которых имеет Качканарский ГОК. Власти не раз убеждали руководителя общины ламу Докшита (Михаила Санникова) покинуть территорию будущих разработок (находиться там попросту небезопасно), но он несколько лет игнорировал решения судов, призывы региональных органов власти, требования судебных приставов.

Наконец около года назад областная администрация, ЕВРАЗ и буддисты подписали трехстороннее соглашение о том, что община уйдет с горы Качканар до конца 2020 года. Для переезда им выделили землю, привели в порядок дорогу, кроме того, 26 миллионов рублей поступили общине в качестве благотворительной помощи. Особым пунктом соглашения было указано, что религиозные сооружения (ступы) сноситься не будут. Кроме того, был составлен график посещения культовых сооружений на горе Качканар – по выходным и буддистским праздникам.

Екатеринбург, Качканар, Елена Владимирова

Екатеринбург, Качканар. Другие новости 26.11.20

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