Самогуру Докшит потерял последний «сакральный» аргумент в борьбе за склоны горы Качканар

Самопровозглашенный уральский гуру, глава буддистской общины Шад Тчуп Линг – Санье Тензин Докшит (в миру бывший участник войны в Афганистане Михаил Санников) завел в тупик очередные переговоры по переезду своей паствы с горы Качканар на гору Мохнатка. Несмотря на то, что самогуру потерял последние аргументы в защиту своей позиции, Санников по-прежнему демонстрирует упорное нежелание покидать склоны горы Качканар.

Напомним, Михаил Санников, осуществив самозахват земли, строит на горе Качканар свой так называемый монастырь. Здесь же, практически под строениями Шад Тчуп Линг, находится месторождение титаномагнетитовых руд, право (и обязанность) на разработку которых имеет Качканарский ГОК. Представители государственных властей не раз информировали Санникова о необходимости покинуть территорию будущих разработок (находиться там будет попросту небезопасно), но самоназванный буддийский лама Санье Тензин Докшит, вот уже несколько лет игнорирует решения судов, призывы региональных органов власти, требования судебных приставов. Свердловское руководство, учитывая общественный резонанс, вызванный противостоянием горняков с Докшитом, также попыталось договориться с неуступчивым самогуру.

Еще в 2014 году зампредседателя свердловского кабмина Яков Силин провел два совещания, обязав департамент лесного хозяйства области выделить псевдомонахам землю в другом месте, а ГОК попросили помочь им с переездом. Землю департамент выделил (в трех километрах от действующего Шад Тчуп Линг на горе Мохнатка), горняки выразили готовность помочь со стройматериалами для нового «монастыря», с дорогой до места строительства и, в конечном итоге, с переездом общины. Санников-Докшит вроде бы согласился воспользоваться предоставленной помощью, и даже заключил договор на новый земельный участок, а когда Росреестр отказал в его регистрации – обратился в суд. И вот еще один земельный участок получен, а на деле за прошедшие годы «монахи» не предприняли ни малейших усилий для того, чтобы начать подготовку к строительству и переезду. Основной аргумент при этом у Михаила Санникова – особость места, где расположен монастырь. Здесь он и сотоварищи построили три так называемых буддистских ступы (культовые сооружения в буддизме), и теперь это место святое. Причем возможность переноса этих ступ (на ту же Мохнатку) Докшит категорически отрицает, ссылаясь на то, что это противоречит буддистскому канону.

Сложившуюся ситуацию в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» прокомментировали в Иволгинском дацане (Бурятия). Это резиденция главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшева, крупнейший буддийский монастырский комплекс в стране и духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России. Представители Иволгинского дацана говорят, что перенос ступ все-таки возможен: «Было в истории, что переносили ступы с разрешения общин буддистских, которые там находятся. Другие люди, конечно, не могут переносить, но вот если монахи готовы к переносу, выбрали место – куда переносить, и так далее. Там же тоже место по канону выбирают. Так что было в истории, что переносили, но с разрешениями и в соответствующее место».

Таким образом у Михаила Санникова исчез последний «сакральный» аргумент в защиту его позиции. Однако мнение «старших товарищей» из Бурятии для него, похоже, не является определяющим, и он встал на тропу войны с представителями правительства области, местных властей, ГОКа и жителей Качканара, для которых вопрос разработки месторождения является залогом их благосостояния.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 03.06.19

Дайверы очистили от мусора затопленный карьер в Асбесте (ФОТО). / В сквере у театра драмы «похоронили» свободу собраний (ФОТО). / 3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»