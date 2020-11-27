Качканарцы – о буддистской общине: «Невнятные личности лишают город уникального шанса»

26 ноября на Собственно-Качканарском месторождении праздник: первый взрыв рудного блока. Качканарский ГОК долго готовился к началу его разработки. Для комбината и всего города проект СКМ может и должен стать новым импульсом для социально-экономического развития. Только до конца года на СКМ будет добыто около 200 тысяч тонн руды. Но есть группа граждан, которая напрямую мешает реализации проекта, им наплевать и на развитие города, и на то, будут ли качканарцы обеспечены рабочими местами с достойной зарплатой. Горожане требуют, чтобы с этими людьми поступили в строгом соответствии с требованиями закона.

Как уже сообщал «Новый День», в 1995 году на горе Качканар самовольно обосновалась община буддистов под руководством Ламы Докшита (Михаила Санникова). Когда Качканарский ГОК начал подготовку к освоению месторождения, подразумевающему в том числе и взрывные работы, стало ясно: буддистам там оставаться нельзя. Еще в феврале 2016 года представители ЕВРАЗа сообщали, что строения на горе Качканар находятся непосредственно на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд, а по закону РФ на территории месторождения любая застройка, а также проживание людей запрещены, так как это небезопасно. Комбинат был готов оказать буддистам помощь при переезде. Но лидер общины Михаил Санников несколько лет категорически отказывался переносить монастырь и исполнять решение суда о сносе самовольно возведенных построек.

Только в октябре 2019 года дело сдвинулось с мертвой точки. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил журналистам, что от имени региона подписал трехстороннее соглашение с Качканарским ГОКом и буддистами о том, что община уйдет с горы Качканар в 2020 году. Особым пунктом соглашения было то, что религиозные сооружения (ступы) не снесут. Переезд общины в безопасное место оплатили: буддистам перевели 26 миллионов рублей в качестве благотворительной помощи.



Но когда подошел срок исполнения своих обязательств, буддисты отчего-то передумали и остались. Как пишет газета «Качканарский рабочий», общественность была возмущена тем, что община мешает реализации крупнейшего проекта градообразующего предприятия. Например, житель Качканара Степан Плашкин заявил, что на 26 млн с нынешними ценами на рынке недвижимости можно купить десятки квартир или даже целую улицу из частных домов в Косье.

«О каких еще преференциях может идти речь? Как на это должны посмотреть, например, погорельцы, которые остались без крыши над головой, люди, годами ждущие свою очередь на жилье, молодежь, выплачивающая ипотеку, малоимущие и многодетные семьи? За какие такие заслуги этот Михаил Санников осыпан такими почестями? Все это напоминает банальный циничный расчет вкупе с плохой актерской игрой. Они занимаются откровенным вымогательством, и это должно преследоваться законом.

Эти узурпаторы прикрываются религией буддизма и заручились поддержкой интернет-сообщества, людей без определенных целей и занятий, которым совершенно плевать на жизнь Качканара, на судьбу людей, которые здесь живут, на тех, кто 60 лет назад пришел в тайгу и с нуля построил город и комбинат. Им забавно наблюдать со стороны, как мы тут варимся в проблемах. У нас здесь работа, семьи, планы на будущее, и они не должны упираться в настроение кучки непонятных личностей, невесть откуда взявшихся на горе Качканар, без законных на то оснований», – считает Плашкин.

Его поддерживает молодой работник комбината Александр Серебряков. Он уверен, что разработка нового месторождения – жизненно важна для предприятия: «Я постоянно слушаю селекторные совещания, на них идет речь о том, что руда из трех карьеров, которые разрабатываются в настоящее время, идет ненадлежащего качества и в недостаточных объемах. Комбинату нужны свежие силы, новое месторождение и его руда. В последнее время из-за ограничительных мер я реже общаюсь с тагильчанами, но понимаю, насколько Нижний Тагил и Качканар связаны между собой. Именно под качканарскую руду адаптированы домны Нижнетагильского металлургического комбината. Там работают 13 тысяч человек. И с какой стати по капризу невнятных личностей мы должны менять систему производства, рушить то, что создавалось десятки лет нашими отцами и дедами, ставить крест на нашем будущем на этой земле?»

«О личности и моральных качествах Михаила Санникова, провозгласившего себя духовным лидером, говорит, например, такой случай. Ко мне обратился организатор спортивных мероприятий «Бегом по Уралу» Андрей из Серова с просьбой помочь организовать легкоатлетический забег на гору Качканар. Для регистрации участников и их оформления ему понадобилось два стола. Андрей обратился за помощью к общине дать несколько досок, чтобы сколотить столы, а по завершении мероприятия оставить эти столы в пользование общине. В итоге Санников попросил за это деньги. Просто стыд! Те же спортсмены обязательно бы зашли в общину, купили сувениры и материально поддержали живущих там. Но нет, он якобы святой человек назначает «таксу» за свою милость! Вот из таких «мелочей» складывается представление о нем.

Илья Чикинов, тоже работник предприятия, напоминает, что проект «Разработка Собственно-Качканарского месторождения» – это уникальный шанс для Качканара обрести новый импульс развития: «Привлекаются солидные средства, закупается современная техника, создаются новые рабочие места, мы получим больше руды лучшего качества. Это несопоставимо с мелкими личными корыстными интересами кучки непонятных людей – самых настоящих самозванцев. Время сегодня непростое, рыночная экономика живет по жестким законам. Проект должен реализовываться, как было запланировано. Каждый день, каждый час дороги для производства. К этим людям отнеслись более чем по-человечески. Им дали средства на обустройство, указали место для переезда, готовы помочь с техникой и охраной этих объектов на вершине горы, но, видимо, нет предела желаниям той стороны. Пора призвать поселенцев к соблюдению порядка и выполнению договоренностей!»

Бывший руководитель автотракторного цеха комбината Анатолий Лебедев рассказал газете «Качканарский четверг», что знает Михаила Санникова с тех пор, как тот начал создавать свою общину. По словам Лебедева, он замечал, что Санников – не совсем честный человек, но в целом он всегда был адекватен. Теперь же в нем произошла перемена. «Все мы постарели, в том числе и он, но в свое время, когда он просил меня о помощи, это был абсолютно адекватный человек. Что случилось с ним такое? Почему он противопоставляет себя городу? Хочет известность получить какую-то, потому что его выселили оттуда?»

Лебедев подчеркивает, что не понимает, почему Санников отказывается уезжать. «Если ему во всем идут навстречу, переселить и помочь, почему он отказывается? – недоумевает специалист. – Но он сам говорит, что он здесь будет жить и принимать своих туристов. При этом он четко говорит, что понимает всю ответственность того, что рядом начнут скоро производиться взрывные работы. Представим, что начались взрывные работы и при этом поселенцы продолжают жить на горе, а к ним ходят гости и туристы. Что может произойти, если какой-то человек окажется в зоне взрыва? Кто будет нести за это ответственность? И здесь Санников скажет, что с него взятки гладки, он не причем, он же не производил взрыв. Сейчас же по правилам, у нас все люди вывозятся из карьера на период взрыва. Не дай бог, загазованность пойдет туда в ту сторону, еще и людей потравит этот товарищ. Хорошо же он прославится тогда… Я не юрист, но мне кажется, что должно учитываться мнение города. Нам в этом городе жить, комбинату развиваться. 90% налогов в Качканар идут от комбината. Если будет негде добывать руду, то и налогов не будет. И города не будет».

Добавим, что накануне проблему переезда буддистов с горы Качканар представили ЕВРАЗа вновь обсуждали с вице-губернатором Сергеем Бидонько, который заявил: «Стоит помнить, что закон полностью на стороне ЕВРАЗа – есть соответствующие решения суда».

В свою очередь в ЕВРАЗе подчеркнули: «Компания и правительство области полностью выполнили все взятые на себя обязательства по соглашению между правительством области, организацией «Путь будды» и ЕВРАЗом. Компания также неоднократно предлагала жителям общины взять на хранение имущество, однако те дважды отказывались. Правительством области общине выделена земля в Косье для строительства храмового комплекса, при содействии администрации Нижней Туры отсыпана дорога, ведущая к постройкам.

Жители общины в свою очередь продолжают незаконно жить на месторождении железной руды и не выполнили условия соглашения о переезде с горы с 1 ноября 2020 года, заявив, что считают его недействительным».

Качканар, Татьяна Керженцева

Качканар. Другие новости 27.11.20

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