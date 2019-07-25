Мусульмане в поддержку строительства Соборной мечети в центре города соберутся на Open Plov

Мусульмане Екатеринбурга завтра проведут общегородское мероприятие Open Plov, на котором актив сообщества ознакомит единоверцев и неравнодушных горожан с результатами переговоров с местными властями по вопросам возобновления строительства соборной мечети на площади Мира и Согласия (в районе бывшей телебашни и цирка).

Как пояснили РИА «Новый День» организаторы, «современный мегаполис, каким был и является Екатеринбург – это палитра многообразия наций, культур, религий, мирное сосуществование в котором – необходимое условие выживания». «Разнообразие городских сообществ, активно участвующих в жизни города, – еще одна особенность Екатеринбурга. Ядром городского мусульманского сообщества являются коренные екатеринбуржцы, татары и башкиры, а также представители народов республик Средней Азии и Кавказа, оставшиеся в городе после распада Советского Союза. Другая часть сообщества состоит из новых граждан России, бывших мигрантов и трудовых мигрантов», – говорится в сообщении.

Между тем в городе до сих пор нет Соборной мечети. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в пятницу, 26 июля во временной мечети «Нур-Усман» после молитвы, и состоится анонсированное мероприятие. «Диалог идет, но если в кабинетных переговорах представители властей демонстрируют понимание и ответственность в решении этого важного вопроса, то в публичное пространство попадают заявления провокационного характера, в которых власти предлагают мусульманам возвести Соборную мечеть то на Сортировке, то на трассе в сторону Серова. Конечно, такие варианты не могут устроить мусульманскую общественность, которая намерена твердо отстаивать свои права, о чем готовы напоминать властям снова и снова», – говорится в пресс-релизе. Кроме того, на встречу приглашают екатеринбуржцев, которые хотели бы больше узнать об исламе и мусульманах, проживающих в городе и области, так как сегодня «исламофобия как реакция на угрозу терроризма принимает самые разнообразные формы», пишут организаторы.

Как уже неоднократно писал «Новый День», 20 лет назад мусульмане получили землю неподалеку от цирка, однако сейчас на этом месте фактически бытовка, в которой мусульмане молятся и которую должны снести. В мае этого года, на фоне протестов против храма-на-драме, на это уже публично обращал внимание председатель ЦРО Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов. Он напомнил, что проект «Площадь Мира и Согласия», включавший в себя появление в городе ансамбля из соборной мечети Екатеринбурга, Свято-Троицкого собора и синагоги, не был воплощен, а земельный участок, на котором планировалось простроить мечеть, сменил собственника, теперь на этом месте появится ледовая арена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

На Урале увеличилось число территорий, где ловит сеть и интернет. / «Ждут энергетиков», – спасатели все еще не могут достать человека из-под горящей машины под напряжением (ФОТО). / У Макаровского моста загорелся манипулятор, задевший провода. Водителя не могут достать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»