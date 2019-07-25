«Мы просто позвали на плов», – мусульмане надеются, что власти не разгонят их собрание

Завтрашняя акция Open Plov, которую объявили мусульмане Екатеринбурга в поддержку строительства соборной мечети, не была согласована с властями, что вызвало в соцсетях волнение – не приведет ли это к событиям, подобным тем, что развернулись в мае в сквере у драмтеатра.

Сами мусульмане считают, что раз обсуждение вопроса о мечети пройдет в рамках еженедельного пятничного намаза, то никакое согласование для него не требуется. «Я не думаю, что что-то будет (со стороны силовиков, – прим. ред.). Они же знают, что мы каждую пятницу молимся, едим плов. Просто сейчас мы позвали атеистов, православных, иудеев. У нас же православные и иудеи врагами народа не считаются? Если люди за одним столом собираются, то это в нашем государстве еще пока согласовывать не надо», – сказал «Новому Дню» зампредседателя духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов. В СМИ ранее появилась информация о том, что МОБ считает акцию несанкционированной. По данным Шаймарданова, информацию исказили журналисты. «Они у них [у министерства] спросили: «А что бывает, когда проходит несанкционированная акция? И те шаблонно ответили. Про намаз у министерства никто не спрашивал», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Однако вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько высказался несколько в ином ключе: «Мы с ними [мусульманами] все обсудили. Это мероприятие не было согласовано. Пятничный намаз – это традиционное мероприятие. Если они после намаза собираются, общаются, кушают плов, это одно. А здесь они через соцсети и СМИ приглашают обсудить тему мечети… Организация такого мероприятия – это нарушение федерального закона со всеми вытекающими последствиями». На вопрос, придет ли на мероприятие кто-то от правительства и от полиции, вице-губернатор ответил: «Конечно, представитель придет посмотреть. От полиции, я думаю, тоже». Также Бидонько заверил нашего корреспондента, что православные всегда согласовывают свои крестные ходы, прежде чем кого-то туда приглашать.

В департаменте информполитики корреспондента РИА «Новый День» на вопрос, какие меры будут приниматься в отношении участников схода, попросили направить письменный запрос, что и было сделано. Но ответ на момент публикации не поступил.

Напомним, завтра мусульмане Екатеринбурга завтра проведут общегородское мероприятие Open Plov, на котором актив сообщества ознакомит единоверцев и неравнодушных горожан с результатами переговоров с местными властями по вопросам возобновления строительства соборной мечети на площади Мира и Согласия (в районе бывшей телебашни и цирка). «Диалог идет, но если в кабинетных переговорах представители властей демонстрируют понимание и ответственность в решении этого важного вопроса, то в публичное пространство попадают заявления провокационного характера, в которых власти предлагают мусульманам возвести Соборную мечеть то на Сортировке, то на трассе в сторону Серова. Конечно, такие варианты не могут устроить мусульманскую общественность, которая намерена твердо отстаивать свои права, о чем готовы напоминать властям снова и снова», – говорится в пресс-релизе.

Как уже неоднократно писал «Новый День», 20 лет назад мусульмане получили землю неподалеку от цирка, однако сейчас на этом месте фактически бытовка, в которой мусульмане молятся и которую должны снести.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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