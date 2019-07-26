На подходах к мечети «Нур Усман» выставлены дополнительные наряды полиции (ФОТО)

На улицах у мечети «Нур Усман» в Екатеринбурге наблюдается полицейское усиление. Напомним, там сегодня запланирована акция Open Plov, которую объявили мусульмане Екатеринбурга в поддержку строительства соборной мечети.

Предполагается, что после традиционной пятничной молитвы актив сообщества ознакомит единоверцев и неравнодушных горожан с результатами переговоров с местными властями по вопросам возобновления строительства соборной мечети на площади Мира и Согласия (в районе бывшей телебашни и цирка).

Как ранее писал «Новый День», 20 лет назад мусульмане получили землю неподалеку от цирка, однако сейчас на этом месте фактически бытовка, в которой мусульмане молятся и которую должны снести. построить соборную мечеть мусульманам предложили в другом месте – на окраине города в районе Сортировки.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что мероприятие мусульман может быть трактовано как несанкционированная акция. Сами мусульмане так не считают, подчеркивая, что пятничная молитва и раздача плова проходят каждую неделю и это традиционное мероприятие.

Между тем вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько в интервью «Новому Дню» высказался несколько в ином ключе: «Мы с ними [мусульманами] все обсудили. Это мероприятие не было согласовано. Пятничный намаз – это традиционное мероприятие. Если они после намаза собираются, общаются, кушают плов, это одно. А здесь они через соцсети и СМИ приглашают обсудить тему мечети… Организация такого мероприятия – это нарушение федерального закона со всеми вытекающими последствиями». На вопрос, придет ли на мероприятие кто-то от правительства и от полиции, вице-губернатор ответил: «Конечно, представитель придет посмотреть. От полиции, я думаю, тоже».

Как передает корреспондент «Нового Дня» около мечети собралось уже достаточно много народу – и это не только участники молитвы. Всех приветливо встречают, показывают площадку, журналистам объяснили, куда можно заходить, куда нельзя. Рядом с мечетью уже начали готовить плов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.07.19

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