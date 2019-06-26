Рабочая группа по храму: заседание третье (Онлайн-трансляция, ФОТО, ВИДЕО)

Трансляция обновлена 26.06.2019 14:06 (время московское)

14:06 Спикер думы Игорь Володин озвучивает повестку. Два вопроса сегодня – утверждение списка площадок для храма и формы опроса. Просит участников соблюдать временной регламент, потому что предыдущие заседания сильно затягивались.

14:05 Заседание начинается.

14:04 Подошёл спикер Игорь Володин и вице-мэр Александр Ковальчик. Вероятно, сегодня он будет заменять Александра Высокинского.

14:02 Они сегодня вновь в футболках с надписями «Люди с улицы».

14:01 Как передает корреспондент «Нового Дня», защитники сквера обсуждали что-то перед входом в мэрию.

14:00 Участники встречи собираются в зале гордумы.

В городской думе Екатеринбурга сегодня пройдет третье заседание рабочей группы, которая должна разрешить вопрос по строительству храма святой Екатерины. В повестке – утверждение окончательного списка площадок для размещения собора. Напомним, сквер у драмтеатра, из-за которого и разгорелся конфликт, будет исключен из перечня, так как Екатеринбургская епархия официально отказалась от него. После этого участники должны решить, в какие сроки нужно проводить опрос среди горожан по выбору места для храма, и в какой форме. Также рабочая группа должна определить минимальное число жителей, которые будут принимать участие в опросе.

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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