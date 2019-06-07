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Пятница, 7 июня 2019, 13:38 мск

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Экспертный совет архитекторов отобрал шесть площадок под храм

В администрации Екатеринбурга состоялось заседание экспертного совета по рассмотрению возможных площадок для строительства храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города Александр Высокинский начал заседание с того, что предложил архитекторам определить критерии, на основании которых они будут оценивать площадки. После некоторой дискуссии были предложены следующие: 1) исторический центр города; 2) градостроительная ценность участка; 3) наличие обременений (собственники и т.п.); 4) размерность (войдет ли храм); 5) транспортная доступность.

В процессе было предложено учитывать еще несколько критериев: является ли здание объектом культурного наследия (такие решено не брать, и из списка финалистов удалили больницу-«заброшку»), а также фактор угрозы со стороны гражданского сообщества или его части (так из списка выпали площадь Труда и площадь 1905 года – «коммунисты возмутятся», заметил кто-то из членов совета).

Сквер у драмтеатра решено оставить в списке, но с условием, что храм уменьшат и немного сдвинут в сторону.

Таким образом, шорт-лист выглядит следующим образом:

  1. Участок на Фурманова – Белинского (но надо договариваться с федералами, которые владеют половиной земельного участка).
  2. Сквер у театра драмы (с корректировкой).
  3. Уральский приборостроительный завод (Горького, 17). Минус – совсем рядом Храм-на-Крови, но «это пусть епархия решает».
  4. Акватория Макаровского моста (по другую сторону от «Динамо»).
  5. Ленина – Татищева (там, где собирались строить башни «Стражи Урала»; площадка не попала в топ-13, но она очень нравится членам совета).
  6. На месте снесенной телебашни (нравится архитекторам, «но инвестор явно будет против»).

Александр Высокинский подчеркнул, что сегодня обсуждались только градостроительные достоинства площадок, и со списком еще будет работать рабочая группа, которая соберется в понедельник. В ходе обсуждения он также отметил, что с учетом прохождения всех стадий подготовки опроса самый ранний срок его проведения – конец июля, а с учетом возможных осложнений (например, с собственниками земли), – сентябрь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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