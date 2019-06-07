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Пятница, 7 июня 2019, 11:17 мск

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Депутаты перенесли заседание рабочей группы по храму на вечер

В гордуме Екатеринбурга изменили время заседания рабочей группы по организации опроса о месте строительства храма святой Екатерины. Совещание состоится, как и планировалось, в понедельник, 10 июня. Но депутаты и приглашенные специалисты соберутся не в 14:00, а в 17:00, сообщили в пресс-службе ЕГД.

Напомним, в расширенный состав рабочей группы вошли 20 человек. Это депутаты, представляющие семь думских комиссий, мэр Александр Высокинский, глава горизбиркома Илья Захаров, представители областного Союза архитекторов, Екатеринбургской епархии, городской общественной палаты и пять защитников сквера у драмтеатра.

Первое заседание рабочей группы прошло 3 июня и носило организационный характер. Встреча продлилась более двух часов. Участники так и не пришли к консенсусу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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