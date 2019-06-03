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Рабочая группа по храму святой Екатерины – первое заседание (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 03.06.2019 12:14 (время московское)

12:14 Москвин ссылается на ВЦИОМ, говорит, что 18% против строительства храма вовсе. «Как учесть мнение тех 18%, чье мнение тут не представлено? Сколько им квот предоставить»? – говорит он.

12:13 Члены рабочей группы просят назвать фамилии. Кандидат от социологов из фонда «Социум», доктор наук Ольга Рыбакова. Уточняется, что это будут члены рабочей группы с правом голоса. «Надо понимать репрезентативность, как она проводится, это будет полезно», – сказал Высокинский. Социолог Наталья Маликова входит в рабочую группу и юрист тоже, поэтому «Парки и скверы» предлагают отклонить предложение.

12:11 Высокинский предлагает включить социологов и юридические службы администрации.

12:10 Володин: «Поступили письма о включении дополнительных кандидатур в состав рабочей группы. От РПЦ и православной общественности еще пять человек. Глава Екатеринбурга просит включить еще трех человек». Но от Русской православной церкви никто не пришел.

12:09 В итоге будут голосовать простым большинством – 11 человек.

12:08 Киселев: все заинтересованы в том, чтобы решение было концессуальным. Простым большинством голосовать или квалифицированным в 2/3? А есть еще предложение – 75%. То есть 15 человек должны проголосовать. «Вторым вопросом будет рассматриваться обращение от епархии внести еще трех человек и еще двух от администрации, поэтому квалифицированное большинство в 75% оправданно», – говорит он.

12:07 Второе предложение – принимать решение 2/3 голосов. То есть 14 человек. Обсуждают.

12:06 Присутствуют 18 человек. «Переходим к формату работы заседания», – говорит спикер гордумы Володин. Решение принимается большинством голосов – 11 человек. Голосовать будут карточками.

12:02 В зале начинают собираться участники рабочей группы. Пришли главы всех думских комиссий, руководитель горизбиркома Илья Захаров, представители стороны, защищающей сквер – Дмитрий Москвин, Александр Цариков. В зале присутствует и мэр Александр Высокинский.

Напомним, всего в группу при ЕГД включены 18 человек. Это семь депутатов, которые были избраны от каждой думской комиссии. Шесть человек – представители различных ведомств. Есть делегаты от администрации города (эту позицию занял сам мэр Александр Высокинский), избиркома, общественной палаты, союза архитекторов и екатеринбургской епархии. Пять мест отдано защитникам сквера у театра драмы. Но городское сообщество «Парки и скверы» решило выбрать десять человек, которые будут меняться на заседаниях. Дело в том, что не все активисты и общественники смогут посещать думские заседания из-за занятости по работе.

В гордуме Екатеринбурга сегодня проходит первое заседание рабочей группы, созданной для решения конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины. Участники должны определить порядок проведения опроса мнений жителей, выбрать формат этого опроса, а также составить шорт-лист площадок для собора, который и вынесут на голосование горожан. Как удастся построить диалог, будут ли жаркие споры или исключительно деловое обсуждение – следите в нашей онлайн-трансляции.

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