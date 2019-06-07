Зеленую Рощу и заброшенную больницу в ней вычеркнули из «храмового» списка

Парк Зеленая Роща и заброшенная больница на ее территории будут вычеркнуты из списка потенциальных площадок для строительства храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание больницы исключено на том основании, что оно – объект культурного наследия (хоть и запущенный).

Напомним, в течение всего 2017 года МУГИСО пыталось продать здание больницы, за 400 млн рублей, но покупателей не нашлось. При том, что в цену лота входила не только собственно больница площадью 5,2 тысячи квадратных метров, но и большой участок под ней – 33 тысячи квадратов. Тогда стоимость объекта снизили до 229,8 млн рублей, но и это не помогло, в итоге областной Фонд имущества снял объявление о продаже со своего сайта. Ранее о возможных вариантах использования участка и здания заявляли многие чиновники и представители ведомств. Например, администрация Екатеринбурга предполагала построить там школу. Региональное управление МЧС России проводило в заброшенном здании тренировки для спасателей и пожарных. Сейчас оно просто разрушается.

Сама Зеленая Роща была исключена на том основании, что имеет официально установленный статус парка (в отличие от площадки в сквере у театра драмы).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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