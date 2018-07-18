Давно не горела: в заброшенной больнице в Зеленой роще опять пожар (ФОТО)

В Екатеринбурге снова горит заброшенная больница скорой помощи в Зеленой роще, передает корреспондент «Нового Дня».

По предварительным данным, вспыхнули деревянные перекрытия на пятом этаже. ЧП случилось впервые за это лето, хотя обычно подобные инциденты в рушащемся здании происходят куда чаще. На месте уже работают пожарные.

При этом, например, в той же части здания, где произошло возгорание, сейчас находятся уличные художники ‒ они рисуют на стенах крыс в противогазах. Вокруг горящего здания гуляет много детей.

Напомним, что в течение всего прошлого года МУГИСО пыталось продать здание больницы, кстати, являющееся памятником архитектуры, за 400 млн рублей, но покупателей не нашлось. При том, что в цену лота входила не только собственно больница площадью 5,2 тысячи квадратных метров, но и большой участок под ней – 33 тысячи квадратов. Тогда стоимость объекта снизили до 229,8 млн рублей, но и это не помогло, в итоге областной Фонд имущества снял объявление о продаже со своего сайта. Ранее о возможных вариантах использования участка и здания заявляли многие чиновники и представители ведомств. Например, администрация Екатеринбурга предполагала построить там школу. Региональное управление МЧС России проводило в заброшенном здании тренировки для спасателей и пожарных.

Екатеринбург, служба информации

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