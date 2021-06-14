Заброшенная больница горела в Зеленой Роще

Сегодня ночью в Екатеринбурге снова загорелось здание заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще. Площадь пожара составила 200 кв м.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в заброшенном здании загорелся мусор. Сигнал о пожаре посмтупил в 03:47. В тушении были задействованы три единицы техники и семеро пожарных.

Напомним, здание уже много лет стоит заборошенным и неоднократно горело. В июне 2020 года депутаты областного заксобрания дали правительству области разрешение на продажу заброшенного здания больницы скорой помощи в Зеленой Роще и земельного участка под ней. Его балансовую стоимость определили в ноль рублей. В таких случаях законодательство дает право региональным властям продать объект с торгов с начальной ценой 1 рубль с условием, что его облик будет восстановлен инвестором. А в 2019 году «Новый День» прогулялся по «заброшке» в обществе бывшего главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина. По его мнению, самый лучший вариант – сделать здесь жилой комплекс, но потребуются миллиардные вложения. В сентябре эксперты вынесли положительное заключение на проект сохранения объекта культурного наследия «Клиническая больница скорой помощи» в Зеленой Роще, разработанный ООО «Архстройинвест».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.21

Жителей сгоревших домов на Аппаратной разместили в школе №24. / На станции «Аппаратная» уже горят дома. МЧС задействует пожарный поезд (ФОТО). / На Шарташе крупный пожар: сгорели несколько автомобилей и построек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»