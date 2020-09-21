Проект превращения «заброшки» в Зеленой Роще в новое медучреждение готов

Эксперты вынесли положительное заключение на проект сохранения объекта культурного наследия «Клиническая больница скорой помощи» в Зеленой Роще, разработанный ООО «Архстройинвест».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акт экспертизы размещен на портале управления госохраны объектов культурного наследия. Экспертизу выполнило ООО «Маковей» из города Кирова по заказу ООО «Группа компаний А1».

В документе говорится, что в первых десятилетиях ХХI века здание было заброшено, кроме торцевого объема северного блока, где до настоящего времени располагается медицинское учреждение. «В настоящее время неэксплуатируемой части комплекса частично руинированы, крыша отсутствует. Прилегающая территория неэксплуатируемой части также заброшена, заросла кустарниками и деревьями. На территории комплекса имеются бетонные декоративные вазоны-фонтаны, находящиеся в обветшалом состоянии… В результате человеческого фактора конструкции здания серьезно пострадали – это вандальная срезка несущих металлических балок перекрытий, приведшая к обрушению части перекрытий, пожары, связанные с поджогами, свободным разведением костров бездомными людьми, приведшие к выгоранию деревянных элементов перекрытий, дополнительно спровоцировавшие обрушения перекрытий оставшихся без балок, снижению работоспособности железобетонных и кирпичных конструкций», – сообщается в первой части документа.

Далее сообщается, что проектом предусмотрена реставрация и приспособление здания для современного использования с сохранением его назначения – «медицинское учреждение». Внешний облик здания подлежит восстановлению по состоянию на 1938 год с возможностью внесения незначительных изменений для приспособления под современное использование.

В первую очередь необходимо укрепить фундамент и заменить все аварийные элементы – внутренние колонны, перекрытия и балконы западного, восточного и северного блоков, выполнить перекладку кирпичных стен, в том числе стен подвалов, заменить окна и двери. Затем следует восстановить декор – максимально близко к первоначальному.

Изучив проект, ООО «Маковей» дало на него положительное заключение.

Напомним, в июне этого года депутаты областного заксобрания дали правительству области разрешение на продажу заброшенного здания больницы скорой помощи в Зеленой Роще и земельного участка под ней. Его балансовую стоимость определили в ноль рублей. В таких случаях законодательство дает право региональным властям продать объект с торгов с начальной ценой 1 рубль с условием, что его облик будет восстановлен инвестором. «От нас требуется только дать разрешение области на отчуждение государственного имущества. Поиском инвесторов займется правительство», – объяснил тогда коллегам депутат Владимир Никитин. А в прошлом году «Новый День» прогулялся по «заброшке» в обществе бывшего главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина. По его мнению, самый лучший вариант – сделать здесь жилой комплекс, но потребуются миллиардные вложения.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что глава РМК Игорь Алтушкин и глава УГМК Андрей Козицын рассматривают возможность вложить деньги в реконструкцию этого объекта. Общую сумму инвестиций оценивают в 2,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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