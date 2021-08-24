В Зеленой Роще снова горит больница скорой помощи (ФОТО)

В Екатеринбурге снова горит здание бывшей больницы скорой помощи в Зеленой Роще, передает корреспондент «Нового Дня». По информации регионального управления МЧС России, горит мусор на площади несколько десятков квадратных метров. Ликвидацией пожара занимаются специалисты.

По словам очевидцев, полыхают как минимум два этажа здания, столб дыма и языки пламени видны из окрестных домов. Сильно пахнет гарью.

Напомним, заброшенная больница горит с постоянно, в основном, из-за подростков, ищущих приключений, или бездомных, которые постоянно обитают в здании. Ситуацию не изменило даже то, что у больницы появилась охрана.

Добавим, в июле в Екатеринбурге создали фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы – речь идет именно о заброшенном здании в Зеленой Роще. Оно находится на балансе региональных властей. Несколько раз МУГИСО пыталось продать его, но пока безуспешно, однако идут переговоры о том, что меценаты восстановят больницу, здание которой является памятником архитектуры федерального значения. «Пока рано говорить о каких-то конкретных шагах в этом проекте. Идет большая юридическая работа, которая займёт какое-то время. Объект сложный и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения его внутреннего состояния», – прокомментировала директор фонда Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

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