Бюджет заплатит 870 тыс. рублей за круглосуточную охрану заброшенной больницы в Зеленой Роще

Свердловские власти решили поставить заброшенную больницу скорой помощи в Зеленой Роще под круглосуточную охрану. Документы, свидетельствующие об этом, опубликованы на портале Госзакупок. Здание, напомним, является объектом культурного наследия. С недавнего времени им распоряжается ГКУ Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к областной собственности.

В документах закупки сказано, что победитель конкурса по выбору подрядчика должен будет установить круглосуточный пост охраны, на котором будут работать два человека, и дневной стационарный пост с одним человеком, но вооруженным спецсредствами. Согласно условиям тендера, ЧОПовцы должны будут совершать обходы по периметру больницы и внутри нее. При этом контракт будет заключен на полгода ‒ с 1 января по 30 июня 2019 года. За это бюджет готов заплатить 870 тысяч рублей. Напомним, что в заброшенной больнице, которая пустует несколько лет, регулярно происходят пожары.

В течение всего прошлого года МУГИСО пыталось продать здание за 400 млн рублей, но покупателей не нашлось. При том, что в цену лота входила не только собственно больница площадью 5,2 тысячи квадратных метров, но и большой участок под ней – 33 тысячи квадратов. Тогда стоимость объекта снизили до 229,8 млн рублей, но и это не помогло, в итоге областной Фонд имущества снял объявление о продаже со своего сайта. Ранее о возможных вариантах использования участка и здания заявляли многие чиновники и представители ведомств. Например, администрация Екатеринбурга предполагала построить там школу. Региональное управление МЧС России проводило в заброшенном здании тренировки для спасателей и пожарных.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

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