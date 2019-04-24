Бюджет заплатил полмиллиона за охрану больницы в Зеленой Роще, но ее никто не охраняет (ФОТО)

В прошлом году свердловские власти решили поставить под охрану заброшенную больницу скорой помощи в Зеленой Роще. Здание то и дело горит, часто посетители – в основном, подростки – получают травмы, поэтому ГКУ Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений провело конкурс по поиску ЧОПа.

Бюджет Свердловской области был готов заплатить 870 тысяч рублей за услуги, однако в итоге на конкурс заявились два участника – ЧОП «Евро-Азия» и ЧОП «Васаби». Первые предложили охранять больницу за 535 тысяч рублей, вторые – они и стали победителями аукциона – за 530 тысяч.

Согласно техзаданию, которое было расписано в документах закупки, победитель должен был установить круглосуточный пост охраны, на котором будут работать два человека, и дневной стационарный пост с одним человеком, но вооруженным спецсредствами. Согласно условиям тендера, чоповцы должны были совершать обходы по периметру больницы и внутри нее. При этом контракт заключен на полгода ‒ с 1 января по 30 июня 2019 года.

Вместе с тем, в здании продолжают гулять люди, собираться компании, а вот охранников – нигде не видно. Корреспондентами «Нового Дня» ни постов охраны, ни чоповцев обнаружено не было. Вход на территорию и внутрь самой рушащейся больницы по-прежнему свободный.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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