К заброшенной больнице в Зеленой Роще пригнали спецтехнику. Кто довел памятник архитектуры до сноса (ФОТО)

Накануне поздно вечером телеграм-каналы стали сообщать о старте сноса заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще, однако выяснилось, что работы по демонтажу полуразрушенного здания еще не ведутся. Как выяснил корреспондент «Нового Дня», спецтехника, приехавшая на площадку, занимается только расчисткой территории – распиливает и вывозит деревья, которые срубили раньше, убирает снег, и т.д. По данным агентства, снос запланирован на более поздний срок, вероятно, руины больницы демонтируют еще до конца этого года.

Развалины здания вместе с земельным участком были выкуплены АО «Екатерининская больница» из областной собственности в этом году. Тогда же по просьбе свердловского губернатора Евгения Куйвашева с того, что осталось от больницы, сняли охранный статус – прежде здание было памятником архитектуры, но восстановить его не получилось бы из-за ошибок, сделанных больше 20 лет назад.

До 2000 года на базе городской клинической больницы Скорой медицинской помощи в Зеленой Роще работало семь медцентров – кардиологический, токсикологический, сосудистый, по лечению травм глаза, ожоговый, по лечению острой почечной недостаточности, микрохирургии сосудов. Больницу СМП было решено расформировать, потому что здание, построенное в 30-е годы XX века, сильно обветшало, ему требовался капитальный ремонт, который должен был продлиться пять лет – с 2000 до 2005 годы. Однако он так и не был начат, тогдашние городские власти не нашли денег на это, и решили продать землю и здание на ней. В счет муниципальных долгов за пользование федеральной землей мэрия передала больницу, находившуюся на балансе горздрава, Приволжско-Уральскому военному округу. В течение 13 лет больница в Зеленой Роще принадлежала Министерству обороны РФ.

Ни прежний владелец памятника, ни новый не законсервировали его – и здание стало быстро разрушаться. В 2013 году, когда МО РФ начало процесс передачи нецелевого объекта на баланс Свердловской области, больница в Зеленой Роще уже находилась в удручающем состоянии. Ее постоянными обитателями стали бомжи, наркоманы, подростки, ищущие приключения, пироманы. Множество раз здание горело, были случаи, когда люди получали там серьезные травмы, например, в 2019 году 20-летний житель Первоуральска Даниил вместе с друзьями пошел гулять по полуразрушенному зданию, упал в шахту лифта и сломал позвоночник, потеряв возможность ходить.

При этом здание находилось под охраной – как раз чтобы исключить возможность травмирования людей и дальнейшего разрушения сооружения. Бюджет отдал только за половину 2019 года 530 тысяч рублей на работу ЧОПа. Однако охрана фактически не препятствовала ни экстремалам, ни пироманам, люди легко проникали внутрь периметра объекта. Только в 2021 году в больнице в Зеленой Роще произошло не менее трех пожаров.

Если до 2020 года власти еще рассматривали возможность восстановления исторического облика здания, то затем от этой идеи решено было отказаться. Экспертиза, проведенная в конце того года подтвердила, что вандалы срезали несущие металлические балки перекрытий, что привело к обрушению части перекрытий, пожары и разведение костров уничтожили деревянные элементы перекрытий, что тоже спровоцировало обрушения, а также снизило «работоспособность железобетонных и кирпичных конструкций».

В итоге на месте бывшей больницы будет построен онкологический центр. Ранее об этом заявлял экс-глава МУГИСО Сергей Зырянов. «Это будет современный онкологический центр вместо той развалины, которая там сейчас стоит. Это пойдет на пользу всем жителям области», – заявил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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