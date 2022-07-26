Заброшенную больницу в Зеленой Роще вычеркнули из списка госсобственности

Депутаты заксо проголосовали за отчуждение из госсобственности заброшенной больницы скорой помощи на улице 8 Марта.

Как рассказал и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, площадь здания – 5200 кв. м, оно частично разрушено, степень сохранности – 62 процента. Объект оценён почти в 62 млн рублей.

Зырянов напомнил, что на одном из прошлых заседаний депутаты уже согласились, что Свердловская область поучаствует в создании АО «Екатерининская больница» путем внесения в уставный капитал старого здания и земли под ним.

Как уже сообщал «Новый День», здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще пустует уже более 20 лет. Заброшенное строение несколько раз меняло собственника – оно принадлежало то администрации города, то Министерству обороны РФ, а теперь Свердловской области. Больница постоянно горит, она пользуется популярностью у подростков, ищущих приключения, и у бездомных. В прошлом году крупнейшими бизнесменами региона был создан Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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