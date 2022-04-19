Заксо отдало заброшенное здание в Зеленой Роще АО «Екатерининская больница»

Депутаты заксобрания одобрили передачу заброшенного здания больницы скорой помощи в Зеленой Роще и земли под ним в уставный капитал АО «Екатеринбургская больница».

И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов рассказал собравшимся, что сначала доля области составит 25% + 1 акция. Потом она, вероятно, снизится, так как областной бюджет не будет вкладываться в строительство нового онкологического центра. Основные расходы понесут инвесторы. «Это будет современный онкологический центр вместо той развалины, которая там сейчас стоит. Это пойдет на пользу всем жителям области», – заявил Зырянов.

Напомним, площадь самого пятиэтажного здания – 5249,6 кв. метра, степень сохранности объекта – 62%. Площадь земельного участка – около 33 510 кв. м. Как уже сообщал «Новый День», здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще пустует уже более 20 лет. Заброшенное строение несколько раз меняло собственника – оно принадлежало то администрации города, то Министерству обороны РФ, а теперь Свердловской области. Больница постоянно горит, она пользуется популярностью у подростков, ищущих приключения, и у бездомных. В прошлом году крупнейшими бизнесменами региона был создан Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»