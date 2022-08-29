Свердловское правительство обменяет заброшку в Зеленой Роще на акции

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление об участии Свердловской области в создании АО «Екатерининская больница» для строительства нового медицинского центра на месте заброшенного здания в Зеленой Роще.

В документе говорится, что доля региона в уставном капитале составит 25% + 1 акция. Вторым акционером станет Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. Свердловская область в обмен на акции внесет в уставный капитал заброшенное здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще (площадь – 5249,6 кв. м, рыночная стоимость – 61 млн 598 тысяч 750 рублей); отдельно стоящее здание в Зеленой Роще (площадь – 181,7 кв. м, стоимость – 4 млн 185 тысяч 585 рубля) и земельный участок площадью 33 510 кв. м, стоимостью 264 млн 823 тысячи 200 рублей. МУГИСО поручено представлять регион при заключении сделки.

Как уже сообщал «Новый День», здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще пустует уже более 20 лет. Заброшенное строение несколько раз меняло собственника – оно принадлежало то администрации города, то Министерству обороны РФ, а теперь Свердловской области. Больница постоянно горит, она пользуется популярностью у подростков, ищущих приключения, и у бездомных. В прошлом году крупнейшими бизнесменами региона был создан Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы.В апреле этого года депутаты заксобрания одобрили передачу заброшенного здания и земли под ним в уставный капитал АО «Екатеринбургская больница». И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов рассказал собравшимся, что сначала доля области составит 25% + 1 акция. Потом она, вероятно, снизится, так как областной бюджет не будет вкладываться в строительство нового онкологического центра. Основные расходы понесут инвесторы. «Это будет современный онкологический центр вместо той развалины, которая там сейчас стоит. Это пойдет на пользу всем жителям области», – заявил тогда Зырянов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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