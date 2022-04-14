Заброшка в Зеленой Роще станет взносом области в строительство Екатерининской больницы

Заброшенное здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще и земельный участок под ним станут взносом правительства Свердловской области в уставный капитал АО «Екатерининская больница», которое планируется создать в 2022 году. Инвесторы хотят построить на этой территории современное медицинское учреждение.

Как сообщили в пресс-службе заксо, об этом рассказал на заседании комитета по промышленной политике и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Соответствующие изменения уже внесены в программу управления госимуществом, теперь их должны одобрить на пленарном заседании регионального парламента 19 апреля.

Напомним, площадь самого здания – 5249,6 кв. метра, степень сохранности объекта – 62%. В нем 5 этажей. Площадь земельного участка – около 33 510 кв. м.

Как уже сообщал «Новый День», здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще пустует уже более 20 лет. Заброшенное строение несколько раз меняло собственника – оно принадлежало то администрации города, то Министерству обороны РФ, а теперь Свердловской области. Больница постоянно горит, она пользуется популярностью у подростков, ищущих приключения, и у бездомных. В 2017 году МУГИСО пыталось продать памятник архитектуры сначала за 400 млн рублей, затем центу лота снизили до 230 млн рублей. В прошлом году крупнейшими бизнесменами региона был создан Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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