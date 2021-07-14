Больнице в Зелёной Роще назначили попечителей и придумали имя

В Екатеринбурге создали фонд реконструкции и поддержки бывшей больницы скорой помощи, которая находится в Зеленой Роще. Она будет называться Екатерининской. В состав учредителей нового фонда вошли глава УГМК Андрей Козицын, руководитель «Сима-Ленда» Андрей Симановский и АО «Русская Медная Компания». Директором фонда утверждена Татьяна Прусевич, которая также входит в руководство Фонда святой Екатерины.

«Пока рано говорить о конкретных шагах в этом проекте. Идет большая юридическая работа, которая займёт какое-то время. Объект сложный и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения его внутреннего состояния», – прокомментировала Прусевич.

Напомним, что учредители Фонда святой Екатерины с апреля прошлого года регулярно поддерживают систему здравоохранения Свердловской области – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский выделили на борьбу с пандемией коронавируса более 1,8 млрд. рублей.

Напомним, здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще пустует уже более 20 лет. Заброшенное строение несколько раз меняло собственников – оно принадлежало то администрации города, то Министерству обороны РФ, а теперь Свердловской области. Больница постоянно горит, она пользуется популярностью у подростков, ищущих приключения, и бездомных. В 2017 году МУГИСО пыталось продать памятник архитектуры сначала за 400 млн рублей, а затем снизили центу лота до 230 млн рублей. В настоящий момент здание, которое является памятником федерального значения, не выкуплено у региональных властей, однако ведутся переговоры о том, что крупный бизнес восстановит больницу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

Сотрудники детского сада в Таборах задохнулись в канализационной яме. / За 5 месяцев на Среднем Урале умерло на 10 526 человек больше, чем родилось. / Начались судебные прения по делу бывшего зампрокурора и экс-замглавы СУ СКР. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»