МУГИСО отменило продажу заброшенной больницы в Зеленой Роще за 1 руб. 20 коп.

В МУГИСО приняли решение отменить торги по заброшенной больнице в Зеленой Роще и земельному участку под ней.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве, «принято решение искать другие варианты восстановления объекта для сохранения и использования в соответствии с его целевым назначением – медицинское учреждение».

Напомним, торги были назначены на 8 декабря. Начальная цена самого здания – 1 рубль 20 копеек, в т.ч. 20 копеек – НДС. Объект находится в стадии разрушения, степень сохранности – 62%, площадь застройки – 5 249,6 кв. м. Площадь земельного участка под ним – 26 773 кв. м, кадастровый номер – 66:41:0401048:5992. Землю оценили в 62 млн 702 тысячи 336 рублей. Известно, что возможность вложить деньги в реконструкцию этого объекта рассматривают глава РМК Игорь Алтушкин и глава УГМК Андрей Козицын. Но не исключено, что есть и другие интересанты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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