Заброшенная больница в Зеленой Роще выставлена на продажу за 1 руб. 20 коп.

Здание заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще (объект культурного наследия регионального значения) и земельный участок под ним выставлены на торги.

Как сообщили в МУГИСО, начальная цена самого здания 1 рубль 20 копеек, в т.ч. 20 копеек – НДС. Объект находится в стадии разрушения, степень сохранности – 62%, площадь застройки – 5249,6 кв. м. Площадь земельного участка под ним – 26 773 кв. м, кадастровый номер – 66:41:0401048:5992. Землю оценили в 62 млн 702 тысячи 336 рублей.

По условиям конкурса покупатель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Срок выполнения условий конкурса – 7 лет с даты заключения договора купли-продажи. Задаток должен быть внесён не позднее 2 декабря 2020 года в размере 12 540 467,44 рубля. Заявки на участие принимаются до 3 декабря 2020 года. Сам аукцион состоится 8 декабря 2020 года.

Как уже писал «Новый День», в июне этого года депутаты областного заксобрания дали правительству области разрешение на продажу заброшенного здания больницы скорой помощи в Зеленой Роще и земельного участка под ней. Его балансовую стоимость определили в ноль рублей. В таких случаях законодательство дает право региональным властям продать объект с торгов с начальной ценой 1 рубль с условием, что его облик будет восстановлен инвестором. «От нас требуется только дать разрешение области на отчуждение государственного имущества. Поиском инвесторов займется правительство», – объяснил тогда коллегам депутат Владимир Никитин. Уже известно, что возможность вложить деньги в реконструкцию этого объекта рассматривают глава РМК Игорь Алтушкин и глава УГМК Андрей Козицын. В сентябре эксперты вынесли положительное заключение на проект сохранения объекта культурного наследия «Клиническая больница скорой помощи» в Зеленой Роще, разработанный ООО «Архстройинвест».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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