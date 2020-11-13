Старинный особняк, где располагался «Коляда-театр», никто не купил

Старинный Дом М.И. Маева на улице Тургенева, в котором с 2006 по 2014 год располагался «Коляда-театр», оказался никому не нужен. Объявленный на сегодня аукцион по его продаже не состоялся, так как не поступило ни одной заявки. Об этом сообщил «Новому Дню» источник в МУГИСО.

Как уже сообщал «Новый День», здание построено в 1917 году, полы и перекрытия – деревянные, крыша – металлическая. Внутренняя отделка, отопление, водопровод, электричество, горячая вода, вентиляция, канализация – отсутствуют. Начальная цена составила 11 млн 147 тысяч рублей.

Разрешение на продажу объекта культурного наследия дали в апреле 2020 года депутаты заксо. Тогда перед ними выступил и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Он уточнил, что здание – объект культурного наследия, нуждается в реконструкции, но в бюджете на это денег нет. Напомним, в домике на Тургенева 8 лет располагался известный на весь мир «Коляда-театр». Помещение артистам в 2006 году передали после выселения из подвала на Ленина и скандальной голодовки. Труппа своими силами ремонтировала полузаброшенный дом, который находился в ужасном состоянии. «Коляда-театр» играл там спектакли и проводил фестивали. После 2014 года особняк на Тургенева, 20, стоит пустым и никем не используется.

Добавим, в декабре в Екатеринбурге состоится еще один аукцион по продаже объекта культурного наследия – заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще. Начальная цена самого здания 1 рубль 20 копеек, в т.ч. 20 копеек – НДС. Объект находится в стадии разрушения, степень сохранности – 62%, площадь застройки – 5249,6 кв. м. Площадь земельного участка под ним – 26 773 кв. м. Землю оценили в 62 млн 702 тысячи 336 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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