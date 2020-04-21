Депутаты согласились с предложением отдать в частные руки бывшее здание «Коляда-театра»

Сегодня депутаты заксо без единого вопроса приняли предложение МУГИСО вычеркнуть из перечня госимущества, не подлежащего отчуждению, старинное здание на улице Тургенева, 20-22, где раньше располагался «Коляда-театр».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом выступил и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Он уточнил, что здание – объект культурного наследия, нуждается в реконструкции, но в бюджете сейчас денег на это нет. Вероятно, в ближайшее время оно будет выставлено на продажу. Также государство отказалось от нескольких офисных помещений на ул. 8 Марта, 13.

Напомним, в здании на Тургенева 8 лет располагался известный на весь мир «Коляда-театр». Здание артистам в 2006 году передали после выселения из подвала на Ленина и скандальной голодовки. Труппа своими силами ремонтировала полузаброшенный дом, который находился в ужасном состоянии. «Коляда-театр» играл там спектакли и проводил фестивали. После 2014 года особняк на Тургенева, 20, стоит пустым и никем не используется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

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