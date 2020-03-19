Бывшее здание «Коляда-театра» на Тургенева хотят выставить на продажу

Особняк на Тургенева, 20, откуда в 2014 году съехал «Коляда-театр», решили продать. Памятник архитектуры, шесть лет простоявший пустым, сегодня вычеркнули из перечня госимущества, не подлежащего отчуждению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли сегодня на заседании правительства Свердловской области. Об этом доложил и. о. главы министерства госимущества Свердловской области Сергей Зырянов. На данный момент особняк на Тургенева, 20 стоит пустым и никем не используется.

Напомним, в здании на Тургенева 8 лет располагался известный на весь мир «Коляда-театр». Здание артистам в 2006 году передали после выселения из подвала на Ленина и скандальной голодовки. Труппа своими силами ремонтировала полузаброшенный дом, который находился в ужасном состоянии. «Коляда-театр» играл там спектакли и проводил фестивали.

В 2014 году театр переехал с Тургенева в отремонтированное здание кинотеатра «Искра». Тогда ходили слухи, что памятник архитектуры на Тургенева, 20 хотят снести и построить на его месте торговый центр или бизнес-центр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

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