Аукцион по продаже старого здания «Коляда-театра» назначен на 13 ноября

Фонд имущества Свердловской области выставил на продажу памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения «Дом М.И. Маева», в котором с 2006 по 2014 год располагался «Коляда-театр».

В документах к аукциону на сайте фонда говорится, что площадь здания на улице Тургенева – 286,1 кв. м, строительный объем – 1395 куб. м. Здание построено в 1917 году, полы и перекрытия – деревянные, крыша – металлическая. Внутренняя отделка, отопление, водопровод, электричество, горячая вода, вентиляция, канализация – отсутствуют. Начальная цена – 11 млн 147 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2020 года депутаты заксо без единого вопроса приняли предложение МУГИСО вычеркнуть из перечня госимущества, не подлежащего отчуждению, старинное здание на улице Тургенева, 20-22, где раньше располагался «Коляда-театр». С докладом перед народными избранниками выступил и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Он уточнил, что здание – объект культурного наследия, нуждается в реконструкции, но в бюджете сейчас денег на это нет. Напомним, в здании на Тургенева 8 лет располагался известный на весь мир «Коляда-театр». Здание артистам в 2006 году передали после выселения из подвала на Ленина и скандальной голодовки. Труппа своими силами ремонтировала полузаброшенный дом, который находился в ужасном состоянии. «Коляда-театр» играл там спектакли и проводил фестивали. После 2014 года особняк на Тургенева, 20, стоит пустым и никем не используется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

Реконструкция дендропарка около УрФУ начнется в 2021 году. / На Среднем Урале падают оборот розничной торговли и индекс промышленного производства. / Парковку на площади 1905 года снова закроют ради ярмарки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»