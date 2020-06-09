Депутаты разрешили продать здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще за 1 рубль

Депутаты заксобрания дали правительству области разрешение на продажу заброшенного здания больницы скорой помощи в Зеленой Роще и земельного участка под ней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Он рассказал, что официально площадь здания – 5 249 кв. м, но реальная – в несколько раз больше, более 18 тысяч кв. м. Здание признано объектом культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии. Его балансовую стоимость определили в ноль рублей. В таких случаях законодательство дает право региональным властям продать объект с торгов с начальной ценой 1 рубль с условием, что его облик будет восстановлен инвестором. Площадь земельного участка – 26 773 кв. м. Его рыночную стоимость эксперты определили в 62 млн 702 тысячи рублей.

Содокладчик, депутат Владимир Никитин, добавил, что здание больницы скорой помощи стоит в таком состоянии с начала 90-х годов. «Это центр Екатеринбурга, и далее терпеть такое состояние невозможно, – заявил он. – Мы внимательно рассматривали на нашем комитете, что там может быть, и найдутся ли инвесторы. Надо восстанавливать здание в том виде, в котором оно должно быть… Есть варианты превращения его в жилой комплекс, на комитете мы картинки рассматривали, здесь я их показывать не буду, но полностью с восстановлением исторического облика здания. От нас требуется только дать разрешение области на отчуждение государственного имущества. Поиском инвесторов займется правительство».

Предложение поддержали 34 из 35 присутствующих депутатов.

Напомним, в прошлом году «Новый День» прогулялся по «заброшке» в обществе бывшего главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина. По его мнению, сделать здесь жилой комплекс – самый лучший вариант, но потребуются миллиардные вложения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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