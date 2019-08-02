«Точно не офисник и не ТЦ», – экс-главный архитектор города рассказал, во что можно превратить заброшенную больницу в Зеленой Роще (ФОТО, ВИДЕО)

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на этой неделе заявил о возможной реконструкции здания заброшенной больницы в Зеленой Роще. И назвал примерную сумму, которая может быть потрачена на эти цели – 1,5 млрд рублей. Какова реальная стоимость всей затеи, и во что можно превратить полуразрушенное здание, «Новому Дню» рассказал бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Во что можно превратить заброшку в Зеленой Роще

Собеседник агентства отметил, что бывшая больница скорой помощи – памятник архитектуры федерального значения, сносить его запрещает закон. Здание, построенное в стиле конструктивизма, для своего времени было уникальным, но сейчас превратилось почти в развалины. Вновь обустраивать в нем больницу нет смысла, считает Михаил Вяткин, в этом нет практической необходимости и вкладываться в это власти не будут. Единственный выход – искать частного инвестора. Вопрос лишь в том, во что превратить этот объект. «Сделать здесь офисы? Нам столько офисов не надо, в городе их уже достаточно. Под какую-то торговлю – просто нет смысла. Самый простой выход – это жилье. Сегодня, насколько я знаю, есть предложения по превращению этого здания в апартаменты».

По словам Михаила Вяткина, названная Высокинским сумма в полтора миллиарда рублей, это лишь отправная точка. «Здание убитое полностью. Полтора миллиарда – это общестроительные работы, сделать коробку, заменить перекрытия, столярку, привести в порядок фасады. Если говорить о «начинке», то это еще дополнительные деньги», – говорит бывший главный архитектор города.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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