Прокуратура нашла несанкционированную свалку у заброшенной больницы в Зеленой Роще

За свалку неподалеку от заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще оштрафовано на 100 тысяч рублей госучреждение, ответственное за состояние прилегающего земельного участка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, земельный участок с адресом улица 8 Марта, 78а, предназначенный под здание больницы, с 2015 года находится в бессрочном пользовании у ГКУ СО по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к областной собственности (СИНПО). В ходе прокурорской проверки там выявлена несанкционированная свалка. По результатам рассмотрения постановления прокурора на СИНПО наложен штраф в размере100 тыс. рублей.

Кроме того, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по требованию прокурора обязал ГКУ СО «СИНПО» ликвидировать свалку. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура держит на контроле его исполнение.

Напомним, три недели назад мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о возможной реконструкции здания заброшенной больницы в Зеленой Роще. И назвал примерную сумму, которая может быть потрачена на эти цели – 1,5 млрд рублей. Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин прогулялся с «Новым Днем» по территории «заброшки» и сказал, что на самом деле инвестиций потребуется гораздо больше, а лучшее, что можно из нее сделать – это жилые апартаменты.

Екатеринбург, служба информации

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