Реконструкция заброшенной больницы в Зеленой Роще обойдется в 1,5 миллиарда рублей

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский оценил возможную реконструкцию заброшенной больницы в парке Зеленая Роща в 1-1,5 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что объект является федеральным памятником, и его предполагается восстановить в «тех же осях».

«Сейчас коллеги из области ищут инвесторов, которые могли бы это здание восстановить. Никакого сноса и строительства на этом месте жилого дома точно не предполагается», – заявил мэр сегодня на пресс-конференции.

Напомним, здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще пустует уже 20 лет. Заброшка неоднократно горела и постоянно пользуется популярностью у подростков, ищущих приключения, и бездомных. В 2017 году МУГИСО пыталось продать памятник архитектуры сначала за 400 миллионов рублей, а затем снизили центу лота до 230 миллионов рублей. Но покупателей так и не нашлось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

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