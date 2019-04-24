Кто ждет незваных гостей в заброшенной больнице – ВИДЕО

«Новый День» решил лично проверить, как охраняют заброшенную больницу в Зеленой Роще. На оплату работы ЧОПа в первой половине текущего года из региональной казны было выделено больше полумиллиона рублей. По условиям проведенного тендера сотрудники охранного предприятия должны патрулировать периметр здания, осматривать его внутри, а также защищать строение от мародеров и посторонних. Однако больница не производит впечатления охраняемого объекта, а гуляющих на ее территории можно встретить практически в любой день. Кто все-таки стережет заброшенное строение и кто гоняет незваных гостей – смотрите в видео «Нового Дня».

Кто охраняет больницу

Съемочная группа «Нового Дня» смогла беспрепятственно смогла войти в больницу, не обнаружив какого-то очевидного поста охраны. Уже в здании сотрудники агентства встретили группу молодых людей, которые представились волонтерами, следящими за порядком на территории заброшенной больницы. в основном, они гоняют школьников с территории опасного объекта. Добровольцы говорят, они занимаются этим, чтобы помочь пожилому охраннику, который не может справиться с большим количеством подростков.

Сам пост охраны находится в одном из помещений заброшенной больницы. Сотрудник ЧОП «Васаби» говорит, они здесь работают втроем. Днем по очереди осматривают территорию объекта снаружи и внутри, а ночью выходят из каморки, если слышат шум.

Напомним, ЧОП «Васаби» выиграло тендер за 530 тысяч рублей. В рамках техзадания, которое было расписано в документах закупки, чоповцы должны защищать здание от мародеров, сообщать о появлении на территории объекта подозрительных лиц или возникновении пожара. Кроме того, охранники должны «Не допускать случаев несанкционированного проникновения на Объект». Это касается большого количества людей, которые регулярно бывают в стенах заброшенной больницы. Сам контракт заключен на полгода ‒ с 1 января по 30 июня 2019 года.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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