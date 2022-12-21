В Зеленой Роще закончили снос больницы

В Зеленой Роще завершился снос верхней части бывшей больницы скорой помощи. Работы заняли около трех недель. Сейчас строителям предстоит более сложный процесс – демонтаж подвальной части.

О ней в Екатеринбурге ходило больше всего легенд и баек. Например, о том, что именно в подвалах находилась знаменитая комната с часами, время в которой якобы останавливалось. Также уральцев пугали страшилками про приведения, которые обитают в этой части заброшенной больницы.

Напомним, на месте руинированного здания, которое простояло без консервации больше 20 лет, планируют построить современный онкологический центр.

Екатеринбург, Елена Сычева

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