В Екатеринбурге сносят заброшенную больницу в Зеленой Роще

В Екатеринбурге начался демонтаж заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще. Прямо сейчас спецтехника ломает стены здания. Ранее территорию вокруг заброшенной больницы огородили и расчистили от деревьев и снега. Руины здания планируется снести до конца декабря.

До сноса полуразрушенную больницу исследовали сотрудники музея истории Екатеринбурга. Им удалось найти фрагмент барельефа 1940-х годов, когда в здании располагался госпиталь НКВД, и еще несколько артефактов. Все найденное будет сохранено в фондах музея.

Напомним, на месте бывшей больницы планируется построить современный онкоцентр. Ранее об этом заявлял экс-глава МУГИСО Сергей Зырянов. «Это будет современный онкологический центр вместо той развалины, которая там сейчас стоит. Это пойдет на пользу всем жителям области», – заявил он.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»