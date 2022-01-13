На месте заброшенной больницы в Зеленой Роще появится крупный медицинский центр

Губернатор Евгений Куйвашев подтвердил, что на месте заброшенной больницы в парке Зеленая Роща в Екатеринбурге будет построен современный медицинский центр. Новое здание проектирует иностранная компания – ее название держится в секрете.

«Мы когда-то просто хотели восстановить здание [бывшей больницы скорой помощи], наши меценаты откликнулись и внесли свои корректировки. Они, безусловно, проектируют большой медицинский центр в таком же объеме. Но в существующих площадях этой больницы современный медцентр не построить. Там другие требования, оборудование, нагрузки. Если мы хотим восстановить на этом месте медицинский объект, надо строить новый. После того, как мы с нашими меценатами – Симановский, Козицын, Алтушкин, – договорились, что строим медцентр, стало понятно, что нужно снимать охранный статус. Там намека на памятник уже нет. Я написал письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Он был здесь, согласился с моим мнением, я показал ему отчет и фотографии. Он дал поручение структурам правительства, и приняли решение о снятии статуса. У проектировщиков сейчас развязаны руки. Это иностранная компания, но я называть ее не буду – это пожелание меценатов», – рассказал на пресс-конференции Евгений Куйвашев.

Бывшая больница скорой помощи в парке Зеленая Роща является памятником архитектуры и находится под федеральной охраной. Но здание много лет было в заброшенном состоянии и пережило несколько пожаров. Впервые о реконструкции объекта заговорили в 2020 году, причем на условиях государственно-частного партнерства. Предполагается, что новый медицинский центр будет рассчитан на 1 тысячу коек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»