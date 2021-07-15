Больница в Зеленой Роще снова горела, охрана могла быть нетрезва (ФОТО)

В Екатеринбурге в очередной раз горела заброшенная больница скорой помощи, которая находится в Зеленой Роще, передает корреспондент «Нового Дня». Пожар начался, по неподтвержденным данным, рано утром. На тушение прибыли пожарные расчеты.

Очевидцы рассказали, что сотрудники ЧОПа, которые по госконтракту занимаются охраной заброшенного здания, могли быть нетрезвы. «Два человека сели в машину ЧОПа – оба были пьяные. С другой стороны, полицейские сказали, что у здания вообще нет охраны», – сообщил агентству очевидец Михаил.

Напомним, заброшенная больница горит регулярно. Как правило, из-за подростков, ищущих приключений, или бездомных, которые постоянно обитают в здании. Ситуацию не изменило даже то, что у больницы появилась охрана.

Добавим, что только вчера стало известно, что в Екатеринбурге создали фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы – речь идет именно о заброшенном здании в Зеленой Роще. Оно находится на балансе региональных властей. Несколько раз МУГИСО пыталось продать его, но пока безуспешно, однако идут переговоры о том, что меценаты восстановят больницу, здание которой является памятником архитектуры федерального значения.

«Пока рано говорить о каких-то конкретных шагах в этом проекте. Идет большая юридическая работа, которая займёт какое-то время. Объект сложный и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения его внутреннего состояния», – прокомментировала директор фонда Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

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