Прославленные укусами и отвергнутые за наркоту: кто из звезд футбола приедет на ЧМ, а кого – ждать не стоит

В Екатеринбурге в июне этого года пройдут четыре матча группового этапа Чемпионата мира по футболу. Счастливые обладатели билетов на «Екатеринбург Арену» смогут увидеть игру восьми сборных – Японии, Египта, Швеции, Франции, Сенегала, Уругвая, Мексики и Перу. Поклонники футбола, которые регулярно смотрят матчи европейских клубных чемпионатов, знают звезд, которые приедут в Екатеринбург в составе национальных команд. Для всех остальных «Новый День» подготовил обзор именитых спортсменов, которых можно будет увидеть с трибун, а также тех, кто не попадет в уральскую столицу.

Египет

Кубок африканских наций едва ли пользуется популярностью в России, поэтому имена египетских сборников вряд ли знакомы широкой публике. Тем не менее, надо отметить, что среди футболистов, которые приедут в Екатеринбург нынешним летом, будут многократные обладатели КАФ вратарь Эссам аль-Хадари и полузащитник Ахмед Фатхи. Еще в сборной Египта можно будет увидеть игру полузащитника, обладателя Кубка Англии 2016/17 и Суперкубка Англии-2017 в составе «Арсенала» Мохаммеда эль-Ненни.

Но главная звезда национальной команды, египетская сила, – это Мохаммед Салах, игрок «Ливерпуля», который произвел настоящий фурор в Лиге Чемпионов. Особенно в матче с «Ромой», за который Салах играл еще в прошлом сезоне. В 33 играх чемпионата Англии текущего сезона египетский футболист повторил рекорд Луиса Суареса и Криштиану Роналду, забив 31 мяч, и был признан лучшим футболистом АПЛ 2017/18.

Уругвай

Соперником египетской сборной на матче в Екатеринбурге станет команда из Уругвая. На обывателя названия стран-противников могут навеять скуку. Если, конечно, не знать, что за национальную команду выступает Луис Суарес. Этого 30-летнего нападающего «Барселоны» знают даже те, кто не увлекается футболом. Помимо достижений за один из лучших европейских клубов, Суарес отличался и в играх за сборную – самый эффективный бомбардир в истории сборной на ЧМ-2010 сделал дубль, тем самым обеспечив своей команде выход в четвертьфинал. На следующем мундиале – в 2014-м – Суарес вновь отличился дублем, но на сей раз в ворота сборной Англии. И еще укусил защитника команды Италии Джорджио Кьеллини – отомстил за фолы.

Еще одна звезда сборной – Диего Годин, защитник «Атлетико» и капитан национальной команды. Отличился вместе с Суаресом на двух предыдущих Чемпионатах мира. На последнем, например, забил гол, который вывел сборную в 1/8 финала. При том, что Уругваю тогда досталась «группа смерти», и за выход в плей-офф команда боролась в финальном матче группового этапа с итальянцами.

Франция

За сборную Франции на ЧМ-2018 не сыграет нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, которого называют одним из лучших форвардов мира. Тренерский штаб рассматривал его кандидатуру, но все же не пригласил в национальную команду. Из сборной его исключили в 2015-м – тогда футболист стал фигурантом некрасивой истории, связанной с другим футболистом Матье Вальбуэена. Неизвестные получили интимное видео с участием Вальбуэна, а через друга Бензема – Карима Зенати, известного своими связями с криминалом, – вышли уже на собственно Бензема. Его попросили стать посредником в переговорах о передаче видео главному его герою за деньги. Проще говоря, пошантажировать коллегу.

Зато ЧМ в России посетят нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком и бомбардиром Чемпионата Европы-2016. Тогда форвард забил шесть голов за турнир – круче него только Мишель Платини.

Увидят екатеринбуржцы, купившие билеты на матч, и Оливье Жиру, игрока «Челси», экс-нападающего лондонского «Арсенала», троекратного обладателя Кубка Англии и троекратного же обладателя Суперклуба Англии.

Наконец, выступит за сборную и Самюэль Умтити, защитник «Барселоны», с которой стал обладателем Кубка Испании в сезоне 2016/17 и Суперкубка королевства-2016.

Перу

Соперниками французов, которые наверняка будут биться насмерть за право получить золотые медали турнира, в Екатеринбурге станет команда из Перу. Но, скорее всего, сборная будет обезглавлена – ее 34-летний капитан и одновременно ее лучший бомбардир Хосе Паоло Герреро отстранен от игр. В крови футболиста нашли одно из основных составляющих кокаина, это стало известно после допинг-пробы по итогам матча против Аргентины в декабре 2017-го. ФИФА отстранила перуанца сначала на год, но после смягчила «приговор» – до полугода, которые истекают менее, чем за месяц до первых матчей ЧМ, и рискнет ли Герреро принимать участие в мундиале, не набрав форму, большой вопрос.

Впрочем, есть в сборной Перу и другие герои. Например, Джефферсон Фарфан, четырехкратный чемпион Нидерландов, трехкратный чемпион Перу, обладатель кубка и Суперкубка Германии. Кстати, он знаком российскому болельщику – сейчас 33-летний полузащитник выступает за «Локомотив».

Еще один игрок сборной Перу – нападающий «Кельна» Клаудио Писсаро по прозвищу «Пицца», который большую часть своей футбольной карьеры провел в немецких клубах, став пятикратным обладателем Кубка Германии и лучшим бомбардиром-легионером за всю историю Бундеслиги.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча Чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Египта и Уругвая встретятся 15 июня, команды Франции и Перу – 21 июня. Также на «Екатеринбург-арене» проведут матчи Япония и Сенегал, эта игра состоится 24 июня, и Мексика со Швецией – 27 июня. О звездах оставшихся четырех сборных – в следующем обзоре «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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