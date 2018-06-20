Сборную Перу отправили тренироваться на Химмаш. Французов оставят на «Екатеринбург Арене» (ФОТО)

Сборная Перу по футболу провела предматчевую тренировку на стадионе «Ермак» на Химмаше. Как уже писал «Новый День», утро у южноамериканских футболистов началось с небольшого происшествия ‒ автобус, который привез их на окраину, вписался в забор.

К счастью, инцидент был совсем незначительным. «Этот контакт не оставил даже видимых следов ни на корпусе зеркала, ни на ограждении. И, конечно, никак не мог повлиять на подготовку команды к матчу и работу тренировочной площадки», ‒ сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Так что сразу после прибытия на поле команда начала тренировку. Для перуанцев завтрашний матч будет уже вторым на чемпионате, первый ‒ против сборной Дании, в Саранске, ‒ они проиграли со счетом 0:1. Причем в той игре травму получил полузащитник Ренато Тапиа, которого врачи сегодня не допустили к тренировке. Также не вышел на тренировочную площадку и нападающий Андре Каррильо.

Зато на поле можно было увидеть капитана сборной и ее лучшего бомбардира Хосе Паоло Герреро, который лишь чудом попал на ЧМ-2018. Его обвиняли в употреблении кокаина и даже отстраняли от игр, но ему, в конце концов, удалось доказать, что он был чист, а похожие вещества находили даже в крови мумий ацтекских младенцев.

Также на поле появился и Джефферсон Фарфан, четырехкратный чемпион Нидерландов, трехкратный чемпион Перу, обладатель кубка и суперкубка Германии. Кстати, он знаком российскому болельщику – 33-летний полузащитник выступает за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России в этом сезоне.

Отметим, что вечером состоится тренировка сборной Франции, в отличие от соперников, их не отправили на окраины. Последние приготовления перед завтрашним матчем французы сделают на поле «Екатеринбург Арены».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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