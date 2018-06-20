Автобус с футболистами из Перу угодил в ДТП в Екатеринбурге

Автобус с футболистами команды Перу угодил в ДТП сегодня утром. Инцидент произошел на Химмаше у стадиона «Ермак», куда спортсменов привезли на предматчевую тренировку. Водитель разворачивался, но не вписался в пространство и въехал в забор. «Был очень громкий хруст, зеркало он точно снес», – сообщили «Новому Дню» очевидцы.

Впрочем, как стало известно нашей редакции из достоверных источников, в реальности ДТП с автобусом не было, равно как и поврежденных зеркал заднего вида. Нет, к счастью, и пострадавших – ни среди пассажиров автобуса, ни среди других участников дорожного движения.

Напомним, сборная Перу завтра встретится с национальной командой Франции на «Екатеринбург Арене». Матч начнется в 20:00.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.06.18

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