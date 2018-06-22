Принцесса Такамадо Хисаки прибыла в Екатеринбург поболеть за команду Японии (ФОТО)

Ее императорское высочество принцесса Такамадо Хисаки прибыла сегодня вечером в Екатеринбург, где в воскресенье в рамках ЧМ-2018 состоится матч Япония – Сенегал.

Как сообщили в департаменте информполитики, в аэропорту Кольцово ее встретил губернатор Евгений Куйвашев. «Для нас большая честь принимать Вас на уральской земле. Надеюсь, что пребывание в Свердловской области будет интересным, комфортным и оставит о себе самые добрые впечатления», – заявил глава региона.

Принцесса Такамадо Хисаки (до замужества – Тоттори Хисаки) родилась в 1953 году и закончила Кембориджский университет по специальностям «антропология» и «археология». Она вошла в японскую императорскую семью в 1984 году, став супругой принца Такамадо Норихито, двоюродного брата императора Акихито. У пары родились три дочери. В 2002 году принц Норихито внезапно скончался от сердечной болезни.

Сегодня её императорское высочество принцесса Такамадо занимает пост почётного председателя Японской ассоциации футбола и с 1998 года посещает все чемпионаты мира по футболу. Визит Принцессы Такамадо является первым за 102 года визитом члена японской императорской семьи в Российскую Федерацию. В предыдущий раз член императорской семьи посещал Россию во время Первой мировой войны в 1916 году.

В Екатеринбурге принцесса Хисако Такамадо также посмотрит показательные выступления российско-японского семинара по кюдо (искусство стрельбы из японского лука), организуемого Федерацией кюдо Японии. Мероприятие пройдет 23 июня в ДИВСе.

Екатеринбург, служба информации

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