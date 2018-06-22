В Екатеринбурге ждут японскую принцессу: на футбол и стрельбу из лука

В Екатеринбург приедет принцесса Японии Такамадо Хисако. Высокопоставленная гостья пробудет в городе три дня, кроме футбола она отправится на соревнования по стрельбе из лука.

Такамадо Хисако приезжает в Екатеринбург 22 июня, но официальные встречи у нее на этот день не запланированы. А 23 июня, за день до матча ЧМ, принцессу ждут в ДИВСе, где будут проходить семинар и показательные выступления по искусству стрельбы из традиционного японского лука от мастеров Всеяпонской федерации кюдо. Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель правления Екатеринбургского отделения общества «Россия – Япония» Вадим Занин, кюдо – национальный вид спорта Японии, принцесса сама владеет им.

Для поклонников принцессы и императорской фамилии организаторы открывали аккредитацию на церемонию открытия – правда, по словам Занина, всего на 500 мест, более 400 из которых были закрыты еще накануне. В воскресенье, 24 июня, Такамадо Хисако посетит «Екатеринбург Арену» – будут играть Япония и Сенегал. Визит члена императорской семьи Японии в Россию – первый за последние сто лет. Она уже побывала в Саранске, где Япония играла с Колумбией. Сегодня принцесса находится в Казани, где базируется сборная Японии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.06.18

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