Кузине японского императора показали место гибели последнего русского царя и его семьи

Ее императорское высочество, принцесса Такамодо Хисаки, сегодня посетила Храм-на-Крови и культурно-просветительский центр «Царский» в Екатеринбурге.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, для японской принцессы провели экскурсию по храму, где рассказали историю царской семьи. Принцесса Такамадо увидела обновленную «Царскую комнату» – алтарь придела в честь Царственных страстотерпцев, построенный на месте гибели семьи Романовых и их слуг. В верхнем храме ее высочество, «восхищенная убранством и оформлением собора, взялась за фотоаппарат, сделав снимки свода и фресок, на которых запечатлены сцены жития царя-страстотерпца и его семьи», – уточнили в епархии.

Поблагодарив представителей Екатеринбургской епархии за теплый прием, японская принцесса с особой сердечностью произнесла по-русски: «Это особое место».

Напомним, принцесса Такамадо Хисако, вдова принца Такамадо Норихито – кузена правящего императора Арихито – прибыла в Екатеринбург вчера, чтобы поболеть за сборную Японии в завтрашнем матче с Сенегалом. Это первый визит представителя японской императорской семьи в Россию за 102 года.

Екатеринбург, служба информации

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